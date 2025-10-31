İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 9 zanlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

Bir kısmının örgütle bağlantılı kişilerin kullandığı internet tabanlı haberleşme uygulamasını kullandıkları, bazılarının sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları, bazılarının da çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli sınır dışı edilme işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edilirken 15'i İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 2'si delil durumu itibarıyla buradan serbest bırakılırken 10 kişi tutuklama, 3 kişi de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 9 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.