İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 9 zanlı yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 9 şüphelinin Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığında olabileceği değerlendirildi.
Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüphelilerin tamamını yakaladı.
Emniyette işlemleri devam eden şüphelilerden 3'ünün sınır dışı edileceğini öğrenildi.
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