İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 9 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 9 zanlı yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü 'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 9 şüphelinin 'ye yönelik saldırı hazırlığında olabileceği değerlendirildi.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüphelilerin tamamını yakaladı.

Emniyette işlemleri devam eden şüphelilerden 3'ünün sınır dışı edileceğini öğrenildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Kartalkaya'daki otel faciasında çaresizlik ve kurtuluş mücadelesinin görüntüleri

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...