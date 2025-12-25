İstanbul'da DAEŞ operasyonu. Eylem hazırlığındaki 115 kişi yakalandı

İstanbul'da DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında; DAEŞ'inyaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında, başta gayrimüslim kişilere yönelik Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler elde edildi.

Terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen, ayrıca bir kısmı hakkında Türkiye ve uluslararası seviyede terör suçları kapsamında 137 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

124 ADRESE OPERASYON: 115 GÖZALTI

İstanbul genelinde 124 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda çok sayıda tabanca, fişek ve örgütsel dokümana el konuldu.

115 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.