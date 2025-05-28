İstanbul'da DAEŞ operasyonu: İki gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı olarak hareket eden ve örgütün propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

ALMANYA YAPILANMASIYLA BAĞLANTILI

Ekipler, iki şüphelinin örgüt mensuplarının kullandığı internet tabanlı mesajlaşma programını kullandıklarını, Almanya'da örgüte yönelik operasyonda gözaltına alınan bazı zanlılarla irtibat ve iltisaklı olduklarını belirledi.

Düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve toplatma kararı bulunan yasaklı kitaplar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.