İstanbul’da DAEŞ operasyonu: Polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi

İstanbul’da terör örgütü DAEŞ ’e yönelik operasyonda bir şüpheli etkisiz hale getirildi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttükleri çalışma kapsamında DAEŞ’le bağlantılı olduğu ve Türkiye ’de terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç.’nin yakalanması için harekete geçti.

21 yaşındaki şüphelinin yakalanması amacıyla Sultanbeyli’de operasyon düzenlendi.

POLİSLERE ATEŞ AÇTI

Valiliğin açıklamasında, şüphelinin operasyon sırasında görevli polis memurlarına ateş açtığı belirtildi.

Polislerin karşılık vermesi üzerine Berkan Ç.’nin etkisiz hale getirildiği, olay sırasında bir vatandaşın da yaralandığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.