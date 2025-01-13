İstanbul'da DAEŞ operasyonu: Terör örgütüne para aktaran 6 kişi tutuklandı
İstanbul’da terör örgütü DAEŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda örgüte mali destek sağladıkları ve ‘infak’ adı altında para aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ’E “infak” adı altında para aktarıldığını belirlemişti.
Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli, “6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan gözaltına alınmıştı.
Örgüte mali destek sağladıkları ve ‘infak’ adı altında para aktardıkları iddia edilen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan 7 şüpheliden Alican K., Eyüp K., Ferhat M., Mahmut S., Ömer A. ve Turan D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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