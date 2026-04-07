İstanbul'da DAEŞ operasyonunda 17 gözaltı
07.04.2026 07:35
DHA
İstanbul'da DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul'da, DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DAEŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve ülkemiz açısından tehdit oluşturabilecekleri değerlendirilen şüpheli kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucunda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.