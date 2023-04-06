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İstanbul'da DAEŞ ve El Kaide operasyonu

İstanbul'da DAEŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyon düzenlendi. 14 adrese düzenlenen baskınlarda toplam 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da DAEŞ ve El Kaide operasyonu
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İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DAEŞ ve El Kaide terör örgütleri ile çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, ülke için tehlike oluşturdukları değerlendirilen "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 7 ilçede belirlenen 14 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 16 yabancı uyruklu şüpheli emniyete götürüldü.

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