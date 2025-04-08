İstanbul'da DAEŞ'e operasyon: 20 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı kişilere yönelik operasyon yapıldı.

Kimlikleri tespit edilen 32 kişiyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler düzenlenen operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 20 kişiden haklarında tahdit ve vize ihlali olduğu tespit edilen beş şüpheli ilgili birimlere teslim edildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bir ruhsatsız tabanca, 86 fişek, 68 bin 700 dolar, 75 bin lira ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.