İstanbul'da DAEŞ'in finans ağına operasyon: 17 gözaltı

İstanbul'da DAEŞ üyelerine mali destek sağlayan kişilere yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da DAEŞ'in finans ağına operasyon: 17 gözaltı
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DAEŞ terör örgütü mensuplarına para transferi sağladıkları iddia edilen 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada MASAK Başkanlığından alınan verilere göre çatışma bölgeleri ile arasında ve ülke sınırları içerisinde, illegal yollarla, şirketler ve şahıslar üzerinden para aktarıldığı tespit edildi.

DAEŞ terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı suçlarından haklarında adli  işlem yapılan ve yine terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle mal varlığı dondurulan kişilerle, para transfer ilişkisi belirlenen 20 şüpheli tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda 17 şüpheli yakalandı.

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