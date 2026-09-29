İstanbul’da DAEŞ’in finansmanına yönelik operasyon, 6 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DAEŞ ’ın finansmanına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerle irtibatları bulunduğu belirtilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenen hesap hareketlerinde, şüphelilerin DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında adli işlem gören çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA

Tespitlerin ardından bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 13 bin dolar, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.