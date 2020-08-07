İstanbul'da 'dal sigara' operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilere okul çevrelerinde sigara satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Geçtiğimiz çarşamba günü Ataşehir Örnek Mahallesi ve Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki 2 adrese düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda makaron doldurmakta kullanılan 2 makine, 113 bin boş makaron, 70 bin 280 dolu makaron ve 217 kilogram tütün ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ''Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet'' suçundan işlem yapılmasının ardından sevk edildikleri adliyede adli makamlarca serbest bırakıldı.