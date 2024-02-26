İstanbul’da davet polemiği | Murat Kurum: Yeni bir kriz üretmeye giriştiler

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’nin açılış töreninde konuşma yaptı.



Kurum konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı davet polemiğine değindi.



“Bu şehrin istisnasız tüm insanları kendilerine efendilik taslayanlardan bezmiş bir şekilde hizmetkarlarını bekliyor, Cumhur İttifakı’nı bekliyor, gerçek belediyeciliği özlem ve hasretle bekliyor. Çünkü, CHP’li mevcut yönetiminle İstanbul halkı arasında kan uyuşmazlığı vardır. Bunlar bu milletin kadim değerlerine yabancıdırlar.” diye konuşan Murat Kurum, “Dün, Ayasofya Camii’nin açılış törenine resmi davetiyeyle davet edilmelerine karşın, telefonla davet edilmemesi üzerinden mazeret ve polemik üretenler şimdi de, İstanbul’da kolay ulaşıma yönelik bir programa davet üzerinden yeni bir kriz üretmeye girişmektedirler.” ifadelerini kullandı.



TRAFİK SORUNU ÜZERİNDEN ELEŞTİRDİ



Kurum, mevcut İBB yönetimine eleştirilerini kentteki trafik sorununa değinerek sürdürdü.



“Bir yılının 288 saatini trafikte geçiren bu millete dönüp bakmadılar. Aynısını, yıllarını bu şehrin dışında getirdiler. Ömrünün 3 buçuk yılını trafik çilesiyle heba edilen bu milletin giden yıllarına acımadılar.” diye konuşan Kurum, “Onlar susacak, İstanbul konuşacak. Artık söz de mühür de bizim.” dedi.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın açılış davetine ilişkin, ''Davet kimden geliyor? Açılışın olduğu ilçenin belediye başkanından yani Fatih Belediye Başkanı Sayın Ergün Turan’dan geliyor. Buradan ona teşekkür ediyorum daveti için. İyi düşünmüş, güzel düşünmüş. Peki davet nereye geliyor? İBB Başkanlığı protokolüne geliyor. Yani benim protokolüme geliyor. 22 Şubat Perşembe günü öğleden sonra saat 15.26’da mail gelmiş. Konu ne hepsi aşağıda yazıyor.'' dedi.



Ekrem İmamoğlu şöyle devam etmişti:



"Benim için kendi kendine davet uyduruyor diyen bu acemi adaya bunu posta ile yollayacağım, utanır mı bilmem. Fatih Belediye Başkanı'na suç atıp kaçar. Şimdi herkes bu daveti gördü. Çok net bunu anladı. Artık ne yapılması lazım? Nezaketli biriyse en azından çıkıp özür dilemesi gerekir. Bir şey daha söyleyeyim henüz geç değil. Ben buradan tekrar edeyim, ister Fatih Belediyesi, ister Ulaştırma Bakanı, ister Cumhurbaşkanı tarafından tarafıma davet yenilenirse ben bu hattın açılışına yine gideceğim. Yine katılırım sorun yok. İstanbul’da devletimizin bir açılışına katılmak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir vazifesidir. İstanbul’da bir açılışa İBB Başkanı'nı davet etmek de vazifedir. O cumhurbaşkanlığı koltuğu da bu milletin, o bakanın koltuğu da bu milletin, bu belediye başkanının koltuğu da bu milletin."