İstanbul'da değnekçilere suçüstü

Suçüstü yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.



Şişli'de, sivil trafik ekiplerinden para isteyen değnekçi, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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