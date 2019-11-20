İstanbul'da değnekçilere QR kodlu önlem

İstanbul Bebek'te bir kişinin park ücreti tartışmasında bıçaklanması "değnekçilik" olarak nitelendirilen illegal işletmeciliği yeniden gündeme getirdi.

Yetkileri olmadığı halde sürücülerden otopark ücreti isteyen ve "değnekçi" diye tabir edilen fırsatçılara karşı harekete geçildi.

Vale hizmetinde QR kodlu kimlik kartı dönemi başlayacak. Valeler kimlik ve şirket bilgilerinin yer aldığı kartlarla görev yapacaK.

Ayrica stres yönetimi ve öfke kontrolu gibi eğitimlerden de geçirilecekler.

VİDEO: İSTANBUL'DA DEĞNEKÇİ TERÖRÜ KAMERADA