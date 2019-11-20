İstanbul'da değnekçilere QR kodlu önlem

Yetkisi olmadığı halde otopark parası isteyen 2 kişinin görüntülenmesi ve bir kişinin bıçaklanmasının üzerine İSPARK'ın yasadışı işletmeciliği engellemek için bariyerli sisteme geçeceği bildirildi. Bu açıklamanın ardından ise QR kodlu vale gündeme geldi.

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İstanbul Bebek'te bir kişinin park ücreti tartışmasında bıçaklanması "değnekçilik" olarak nitelendirilen illegal işletmeciliği yeniden gündeme getirdi.

Yetkileri olmadığı halde sürücülerden otopark ücreti isteyen ve "değnekçi" diye tabir edilen fırsatçılara karşı harekete geçildi.

Vale hizmetinde QR kodlu kimlik kartı dönemi başlayacak. Valeler kimlik ve şirket bilgilerinin yer aldığı kartlarla görev yapacaK.

Ayrica stres yönetimi ve öfke kontrolu gibi eğitimlerden de geçirilecekler.

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