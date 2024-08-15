İstanbul'da dehşet anları: Oyun oynayan çocuğu dövüp, silahla etrafa ateş etti

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre sokakta oyun oynayan bir çocuğa yaklaşan yaşlı adam bilinmeyen sebeple çocuğu dövdü.

Olay sonrası evine giden çocuk durumu amcasına anlattı. Bir süre sonra olay yerine giden amca ile yaşlı adam arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken yaşlı adam evine gidip eline tabanca alarak sokak ortasında havaya ve etrafa birden fazla kez ateş etti.

Mahallede ortalık bir anda karışırken yaşanan kavganın büyümesi sonrası ihbar üzerine sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafları ayırarak kalabalığı dağıtırken yaşlı adam gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Saldırganın ateş ettiği sırada herhangi birine kurşun isabet etmediği öğrenildi.