İstanbul'da dehşet: Babasını boğazını keserek öldürdü

İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre, baba Nuri Güneşli ve 29 yaşındaki oğlu N.G. gece saatlerinde tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, N.G. babası Nuri Güneşli'nin boğazını kesti.

Daha sonra N.G., polisi arayıp babasını bıçakladığını söyledi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde baba Nuri Güneşli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

TUTUKLANDI

N. G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

