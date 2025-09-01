İstanbul'da dehşet: Balkonda ceset bulundu
İstanbul Esenler'deki bir binanın zemin kat balkonunda başında darbe izine rastlanan erkek cesedi bulundu.
Esenler Kemer mahallesindeki 4 katlı binanın zemin katındaki daireye ait balkonda hareketsiz yatan bir kişiyi görenler polisi aradı.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kafasına darbe aldığı değerlendirilen erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, 50 yaşlarındaki kişinin üzerinden kimlik çıkmadı.
İncelemelerin ardından cenaze kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
