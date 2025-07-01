İstanbul'da dehşet: İki aylık eşini tek yumrukla öldürdü

İstanbul'da gece saatlerinde korkunç bir cinayet işlendi.

Edinilen bilgiye göre; Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde iki aylık evli çift Nazım Özayyıldız ve Özlem Özayyıldız (27) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Nazım Özayyıldız'ın emniyette verdiği ilk ifadesine göre, eşi Özlem Özayyıldız'ın kendisine "Sen beni aldatıyorsun, ben de seni aldatıyorum." demesi üzerine tartışma büyüdü.

Nazım Özayyıldız, eşine mutfakta yumruk attı. Aldığı darbeyle dengesini kaybeden Özlem Özayyıldız, kafasını mutfak tezgahına çarparak ağır yaralandı.

YEĞENİN İHBARI CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI



Çiftin tartışma seslerini duyan adamın bir üst katta oturan yeğeni, durumdan şüphelenerek daireye gitti.

İçeri girdiğinde yengesi Özlem Özayyıldız'ı mutfak tezgahının yanında hareketsiz yatarken bulan yeğen, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, dairede geniş çaplı inceleme başlattı.

Yapılan ilk incelemelerin ardından genç kadının cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

