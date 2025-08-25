İstanbul'da dehşet saçtılar: Haraç istediler, iş yeri kurşunladılar

İstanbul Beyoğlu'nda bir iş yeri kimliği belirsiz şüpheliler tarafından kurşunlandı.

Motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu iş yerine kurşun isabet etmezken, mermiler park halindeki iki otomobille, yakındaki başka bir iş yerinin camına isabet etti.

Olay yerinde 14 adet 9 mm çapında kovanla, bir adet mermi bulundu.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kameralarının izini süren polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Olaya karışanlardan O.M.'nin (20) başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Beyoğlu ve Şişli'de 5 ayrı adrese yapılan operasyonlarda S.A.(21) ile D.Y.(22) ve E.M.(20) gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden E.M. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.