İstanbul'da dehşet: Uyuyan kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
06.11.2025 08:29
Star Haber
İstanbul'da iki çocuk annesi kadın, tartıştığı eşini uyuduğu sırada kızgın yağ dökerek yaktı. Ağır yaralanan adam, hastanede öldü. Kadın ise tutuklandı. (Haber: Tugay Saday)
İstanbul'da bir kadın, eşini uyuduğu sırada kızgın yağ dökerek yaktı.
Olay 15 Ekim gecesi yaşandı.
Üsküdar'da yaşayan Sinan G. ve Zeynep G. çifti 25 yıllık evliydi. İkili arasında son günlerde sık sık tartışma ve kavga yaşanıyordu.
OLAY GECESİ TARTIŞMA YAŞANDI
İddiaya göre, olay gecesi çift arasında bir tartışma daha yaşandı.
53 yaşındaki adam yatak odasına geçti ve uyudu. Kadın ise mutfakta hazırladığı kızgın yağı adamın üzerine döktü.
Ağır yaralanan adam, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan adamın feryadı üzerine çocuklar uyandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis Zeynep G.'yi gözaltına alırken, ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.
Sinan G., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan kadın ifadesinde, eşinin yıllardır alkol aldığını ve kendisine şiddet uyguladığını anlattı.
İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı.