İstanbul'da deniz polisi Covid-19 önlemleri denetimi yaptı

İstanbul'da polis ekipleri, polis botları ve tekneleriyle yeni tip Corona virüs (Covid-19) önlemleri denetimi yaptı.

Anadolu Ajansı 12.07.2020 - 02:28

İstanbul'da deniz polisi Covid-19 önlemleri denetimi yaptı

Polis botları ve tekneleriyle Covid-19 denetimi gerçekleştiren Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Haliç'te durdurulan bir vapurda vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Sahil Güvenlik ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı Sarıyer'de sahilde denetim yaptıkları bir eğlence teknesinde sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle teknedekileri tahliye etti.

Polis, izin belgeleri olup olmadığını inceledikleri teknenin yetkilileri hakkında idari işlem yaptı.

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