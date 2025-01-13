İstanbul’da deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İDO tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy saat 12.30, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa saat 14.50, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma saat 19.00 ve Bandırma-Yenikapı-Kadıköy saat 07.45 seferlerini iptal etmek zorunda kaldık” dedi.