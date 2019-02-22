İstanbul’da sis, sabah saatlerinde de etkili olmaya devam etti.
İstanbul Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı ve İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır.” İfadelerine yer verildi.
İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli
İHATürkiye
İstanbul’da birkaç gündür etkili olan sis, sabah saatlerinde etkili olmaya devam etti. Sis nedeniyle Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi.
İstanbul’da sis, sabah saatlerinde de etkili olmaya devam etti.