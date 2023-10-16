İstanbul’da deprem erken uyarı sistemi tartışıldı | “3-5 saniyede kaçma şansınız yok”

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ve İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı iş birliğinde 5. Uluslararası Deprem Erken Uyarı Konferansı düzenlendi.
Konferansa Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe ve deprem alanında yerli yabancı uzmanlar katıldı.
Erken uyarı sisteminin depremi haber vermediğini, deprem olduktan sonra yıkıcı dalgaların yerleşim yerlerine veya kritik tesislere ulaşmadan bir uyarı verdiğini anlatan Özener, bu sistemin İstanbul’a 2001 yılında alınan kararla Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından kurulduğunu söyledi.
“Depremin kaynağı yerleşim yerlerinin ne kadar uzaksa erken uyarı sinyali o kadar faydalı oluyor.” diyen Özener, şunları söyledi:
“Örnek veriyorum Kahramanmaraş depremlerinden sonra o depremin Hatay'a ulaşana kadar geçen sürede belki size bir dakika ya da 30-40 saniye bir erken uyarı mesajı alma şansınız var. Dolayısıyla 40 saniye belki bir insan hayatını kurtarabilir. Ama 3-5 saniyeden bahsettiğin zaman bu çok kısıtlı kalacaktır.”
"3-5 SANİYEDE KAÇMA ŞANSINIZ YOK"
Erken uyarı sisteminin tek başına bir çözüm olmadığına dikkat çeken Özener, depreme dayanıklı konutların önemine vurgu yaptı.
Özener, “Siz eğer deprem güvensiz bir binada oturuyorsanız istediğiniz kadar erken uyarı sisteminiz olsun, dünyanın en mükemmel erken uyarı sistemi sizde olsa ama binanız yıkıldıktan sonra bunun pek bir anlamı olmayacaktır. 3-5 saniyede kaçma şansınız yok.” diye konuştu.
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