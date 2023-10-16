İstanbul’da deprem erken uyarı sistemi tartışıldı | “3-5 saniyede kaçma şansınız yok”

“Depremin kaynağı yerleşim yerlerinin ne kadar uzaksa erken uyarı sinyali o kadar faydalı oluyor.” diyen Özener, şunları söyledi:



“Örnek veriyorum Kahramanmaraş depremlerinden sonra o depremin Hatay'a ulaşana kadar geçen sürede belki size bir dakika ya da 30-40 saniye bir erken uyarı mesajı alma şansınız var. Dolayısıyla 40 saniye belki bir insan hayatını kurtarabilir. Ama 3-5 saniyeden bahsettiğin zaman bu çok kısıtlı kalacaktır.”

"3-5 SANİYEDE KAÇMA ŞANSINIZ YOK"



Erken uyarı sisteminin tek başına bir çözüm olmadığına dikkat çeken Özener, depreme dayanıklı konutların önemine vurgu yaptı.



Özener, “Siz eğer deprem güvensiz bir binada oturuyorsanız istediğiniz kadar erken uyarı sisteminiz olsun, dünyanın en mükemmel erken uyarı sistemi sizde olsa ama binanız yıkıldıktan sonra bunun pek bir anlamı olmayacaktır. 3-5 saniyede kaçma şansınız yok.” diye konuştu.