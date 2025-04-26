İstanbul'da deprem nedeniyle yaralanan 28 kişinin tedavisi sürüyor

Marmara Denizi Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde, İstanbul'da "ikincil yaralanma" olarak bilinen düşme, atlama veya yıkılma korkusundan panikatak geçiren toplamda 173 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.



Depremin meydana geldiği günden itibaren bugüne kadar tedavisi tamamlanan 145 yaralı, taburcu edildi.



Yaralılardan 28'inin ise çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor.