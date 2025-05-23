İstanbul'da deprem sonrası hasar alan bina çöktü

İstanbul Fatih Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak'taki iki katlı metruk bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Ekipler, enkaz ve çevresinde köpekle arama çalışması yaptı.

Yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından binada kimsenin olmadığı tespit edildi.

