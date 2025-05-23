İstanbul'da deprem sonrası hasar alan bina çöktü

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar alan iki katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi.

İstanbul'da deprem sonrası hasar alan bina çöktü

Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak'taki iki katlı metruk bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Ekipler, enkaz ve çevresinde köpekle arama çalışması yaptı.

Yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından binada kimsenin olmadığı tespit edildi.

İstanbul'da deprem sonrası hasar alan bina çöktü - 1 Binanın çökmesi sonrası ekipler, enkaz altında kalan kişilerin olma ihtimaline karşın arama yaptı.

TAMAMI İŞ MAKİNELERİYLE YIKILDI

Ekipler iş makineleri yardımıyla kısmen çöken binanın tamamını tehlike oluşturduğu gerekçesiyle yıktı.

Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından metruk bina tamamen yıkılırken, sokağa saçılan molozlar da kaldırıldı.

İSTANBUL'DA MEYDANA GELEN DEPREMDE HASAR ALDI

Öte yandan metruk binanın, 23 Nisan'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde sağa doğru devrildiği öğrenildi.

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