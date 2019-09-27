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Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 5,8'lik depremin ardından İstanbul'da hasar tespit çalışması yapılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca görevlendirilen teknik ekipler hastane, okul ve kamu binaları öncelikli olmak üzere, hasar ihbarı yapılan ev ve işyerlerinde “ön tespit” incelemelerine başladı.

Bu kapsamda hasar ihbarında bulunulan 55 okul incelendi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 14 okulda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Bunun dışında incelenen 7bin 046 okulda olumsuz bir rastlanılmadı.

Tatil edilen okullar şunlar:



Sultangazi: İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu

Gaziosmanpaşa: Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

Bahçelievler: Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Yenibosna Ortaokulu

Büyükçekmece: Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu

Silivri: Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu

Arnavutköy: Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

Küçükçekmece: Tahsin Banguoğlu İlkokulu, Nergiz Anaokulu, Atatürk Kız MTAL,

Kanarya Ortaokulu

Maltepe: Halit Armay Anadolu Lisesi

Çatalca: Arif Nihat Asya MTALSultangazi, İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu.



Valiliğin hasar tespit çalışmalarıyla ilgili verdiği diğer bilgiler şöyle:



Bu çalışmalarında Silivri ve Küçükçekmece ilçelerimizdeki 2 hastanemizde yapısal olmayan küçük çaplı hasar tespit edilmiş, ancak hastanelerimizde hizmetin sunumuna engel bir durumun bulunmadığı anlaşılmıştır.



İlimiz genelinde bu sabaha kadar, toplam 464 bina hakkında hasar ihbarında bulunulmuştur.



Bu yapılar, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nce oluşturulan 135 ayrı Ön Tespit İnceleme Ekibi tarafından en kısa sürede kontrol edilerek, ilgili vatandaşlarımız bilgilendirilecektir.



Dün gece saatlerinde sosyal medya ve çeşitli sosyal ağlarda depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtları paylaşanlar hakkında, adli ve idari makamlarca gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.



AFAD Acil Durum Yönetimi Merkezimiz, yaşadığımız depremin olumsuz etkileri ve önümüzdeki süreçte alınması gereken ilave tedbir ve kararların belirlenmesi için 24 saat esasına göre görev yapmaktadır.



Deprem sonrası hastanelerimize sevk edilen 34 vatandaşımızdan 20’si ayakta tedavi edilmiş,14 vatandaşımızın tedavileri çeşitli hastanelerimizde devam etmektedir."