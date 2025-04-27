İstanbul'da deprem sonrası hasar tespit raporu: Bin 25 binada hasar var

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İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, megakentte şu ana kadar 15 bin 13 binanın incelendiğini bildirdi.

Kandilli'den İstanbul depremi raporu Haberi Görüntüle

Bakan Kurum bu binalardan 12 bin 398'inin hasarsız olduğunu, bin 25 binada ise az hasar olduğunu açıkladı. Kurum vatandaşların ihbarları doğrultusunda incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

İstanbul 6,2 ile sallandı

İSTANBUL 6,2 İLE SALLANDI İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 23 Nisan Çarşamba günü 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre şehirlerde korku ve paniğe neden oldu.

Sarsıntının ardından vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle cuma akşamı da çok sayıda vatandaş geceyi sokakta geçirdi.

Depremin ardından çok sayıda İstanbullu geceyi sokaklarda geçirdi

KANDİLLİ'DEN DEPREM RAPORU Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 400'den fazla artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Hazırlanan raporda artçıların 15-20 kilometrelik bir alanda yoğunlaştığı kaydedildi. Raporda, "Deprem ivme kayıtlar incelediğinde; yapıların maruz kaldığı spektral ivmenin, tasarımda esas alınan spektrumun oldukça altında kaldığı görülmüştür." ifadelerine yer verildi. Rasathane, artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceği bilgisini verdi.

Deprem anı, köprü kamerasında