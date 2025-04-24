İstanbul'da deprem toplantısı yapıldı
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Silivri ve Büyükçekmece ilçe afet koordinasyon merkezlerinde toplantı düzenlendi. Toplantıya, İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.
İstanbul'da, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Vali Davut Gül başkanlığında Silivri İlçesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı yapıldı.
Depremin etkilerini asgariye indirmek için yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Gül, ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
BÜYÜKÇEKMECE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
Gül, sonrasında Büyükçekmece'de de incelemelerde bulundu.
Büyükçekmece İlçe Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı düzenleyen Gül, depremin etkilerini asgariye indirmek için ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
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