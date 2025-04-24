İstanbul'da depremden kaçtı, maganda kurşunuyla vuruldu! 14 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor

İddiaya göre, sokakta yol verme meselesi yaşayan iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK VURULDU

O sırada yaşanan deprem nedeniyle dışarıda olan bir ailenin 14 yaşındaki erkek çocuğu M.U. isabet aldığı kurşun sonucu ağır yaralandı.

Silahlı kavgaya karışan taraflardan bir kişinin elinde silahla olay yerinden kaçtığı an deprem nedeniyle dışarıda çadır kuran vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülere takıldı.

