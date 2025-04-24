İstanbul'da depremden kaçtı, maganda kurşunuyla vuruldu! 14 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor
İstanbul Sultangazi'de yol verme tartışması, silahlı çatışmaya dönüştü. Ateşlenen silahlardan çıkan mermilerdne biri, deprem nedeniyle dışarıda olan 14 yaşındaki M.U.'ya isabet etti. Ağır yaralanan M.U., yaşam mücadelesi verirken polis olaya karışanları arıyor.
İstanbul Silivri'de dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından dışarı çıkan 14 yaşındaki M.U., trafik kavgasında ateşlenen silahla vuruldu.
Olay, saat 19.00 sıralarında Sultangazi'ye bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, sokakta yol verme meselesi yaşayan iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Tarafların silahlarını ateşlemesiyle büyüyen kavgada iki grup arasında çatışma çıktı.
14 YAŞINDAKİ ÇOCUK VURULDU
O sırada yaşanan deprem nedeniyle dışarıda olan bir ailenin 14 yaşındaki erkek çocuğu M.U. isabet aldığı kurşun sonucu ağır yaralandı.
Silahlı kavgaya karışan taraflardan bir kişinin elinde silahla olay yerinden kaçtığı an deprem nedeniyle dışarıda çadır kuran vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülere takıldı.
YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale yaptığı M.U., ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU
Olay yeri inceleme ekipleri güvenlik şeridinin çekildiği alanda çok sayıda boş kovan tespit etti.
Polis, yaşanan silahlı kavga ile ilgili ayrıntılı inceleme başlattı.
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