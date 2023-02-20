İstanbul’da depreme dayanıksız olan 93 okulun tahliyesine başlandı

Okul yönetimi karardan haberdar olmayan veli ile öğrencilere duyuru yapabilmek için sabah kapılarını açtı. Velilerden Şemsettin Candemir, "Bize öğretmeni mesaj gönderdi. Okul depreme dayanıklı değilmiş. İnşallah daha iyisini ve daha sağlıklısını yaparlar. Bizim taşınacağımız okul da mahalledeki en yakın okul, umarım daha iyi olur." dedi.

Öğrenci Taha Candemir, "Cebeci Sultan Çiftliği İlkokuluna gideceğim. Taşınacağımı duyunca üzüldüm." dedi.

Okulda 20 yıldır kantin işlettiğini ifade eden Ali Baki ise, "Şu an 3 tane elemanımla birlikte mağdur durumdayım. Benim için çözüm üretilmesini yetkililerden talep ediyorum. Bir anda okulun kapanmasıyla bütün hayatımız alt üst oldu. Cuma akşamı haber aldım. Bugün okul açılacak diye bütün hazırlıklarımı yaptım okula geldik yarın itibarıyla iş yapamayacağımızı, okulumuzun kapanacağını öğrendik." ifadelerini kullandı.