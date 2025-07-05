İstanbul'da deprem: Silivri bir kez daha sallandı, Naci Görür uyardı

SİLİVRİ'DE 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ



Silivri'de 23 Nisan günü 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.



İstanbul'da paniğe neden olan deprem sonrası artçı sarsıntıların bir süre devam edeceği bildirilmişti.



SİLİVRİ'DEKİ DEPREM NE ANLAMA GELİYOR?



Depremin ardından NTV yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu depremin 23 Nisan günü meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin artçısı olabileceğini söyledi.



Bölgedeki aktivitenin o günden bu yana sürdüğünü belirten Tüysüz, "Endişeye gerek yok." ifadesini kullandı.



"İSTANBUL BÜYÜK BİR DEPREME GEBE"



Tüysüz, Marmara Denizi içinde kırılmamış faylara da dikkat çekti.



"İstanbul büyük bir depreme gebedir." ifadesini kullanan Tüysüz, "İzmit Körfezi çıkışından, Adaların önünden geçip, Boğaz açıklarından 6,2 büyüklüğündeki depremin olduğu yere kadar olan bölüm kırılmamış halde bekliyor. Ne zaman olacak bilemeyiz." dedi.