İstanbul'da deprem: Silivri bir kez daha sallandı, Naci Görür uyardı
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı ile kırılan fayın, kırılmayan bölümünde gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, "Kumburgaz Fayı zorlanıyor." dedi.
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 14.24'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,8 olarak açıkladı.
Deprem 8,8 kilometre derinlikte gerçekleşti.
İstanbul'un birçok noktasından hissedilen depremi hisseden vatandaşlar, sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı.
Depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.
SİLİVRİ'DE 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ
Silivri'de 23 Nisan günü 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
İstanbul'da paniğe neden olan deprem sonrası artçı sarsıntıların bir süre devam edeceği bildirilmişti.
SİLİVRİ'DEKİ DEPREM NE ANLAMA GELİYOR?
Depremin ardından NTV yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu depremin 23 Nisan günü meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin artçısı olabileceğini söyledi.
Bölgedeki aktivitenin o günden bu yana sürdüğünü belirten Tüysüz, "Endişeye gerek yok." ifadesini kullandı.
"İSTANBUL BÜYÜK BİR DEPREME GEBE"
Tüysüz, Marmara Denizi içinde kırılmamış faylara da dikkat çekti.
"İstanbul büyük bir depreme gebedir." ifadesini kullanan Tüysüz, "İzmit Körfezi çıkışından, Adaların önünden geçip, Boğaz açıklarından 6,2 büyüklüğündeki depremin olduğu yere kadar olan bölüm kırılmamış halde bekliyor. Ne zaman olacak bilemeyiz." dedi.
NACİ GÖRÜR, KUMBURGAZ'A DİKKAT ÇEKTİ
Silivri'deki depremin ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kumburgaz Fayı'na dikkat çekti.
Bugün meydana gelen depremin, 23 Nisan'daki 6,2 büyüklüğündeki depremle kırılan fayın, kırılmayan bölümünde gerçekleştiğini anlatan Görür, "Kumburgaz Fayı zorlanıyor ve üzerindeki stres alanı değişime uğruyor." dedi.
Naci Görür, "Yerel ve merkezi yönetim dikkatli olmalı." ifadesini kullandı.
AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- İstanbul
- Son Depremler