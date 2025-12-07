İstanbul'da dere yatağında erkek cesedi bulundu
07.12.2025 16:15
DHA
İstanbul Sarıyer'deki bir derenin yatağında erkek cesedi bulundu. Cesedin dün kaybolan 45 yaşındaki Ahmet Gündüz'e ait olduğu tespit edildi.
Dün kaybolan 45 yaşındaki Ahmet Gündüz'ün cansız bedeni Sarıyer'de dere yatağında bulundu.
Olay öğle saatlerinde Sarıyer Hacıosman'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacıosman Arabayolu Caddesi'nde bulunan dere yatağında erkek cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede cesedin dün Çayırbaşı’nda kaybolan Ahmet Gündüz'e olduğu belirlendi.
Dere yatağında cansız bedeni bulunan Ahmet Gündüz
Olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga götürüldü.