İstanbul'da dere yatağında erkek cesedi bulundu

Dün kaybolan 45 yaşındaki Ahmet Gündüz'ün cansız bedeni Sarıyer'de dere yatağında bulundu.

Olay öğle saatlerinde Sarıyer Hacıosman'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacıosman Arabayolu Caddesi'nde bulunan dere yatağında erkek cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede cesedin dün Çayırbaşı’nda kaybolan Ahmet Gündüz'e olduğu belirlendi.