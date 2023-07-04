İstanbul'da derede erkek cesedi

Polis ekiplerince yapılan incelemede, baş kısmında darbe, kolda da kırık bulunan cesedin 40 yaşlarındaki Kemal Aydın'a ait olduğu tespit edildi.



Aydın'ın cenazesi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından vinçle dereden çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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