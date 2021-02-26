İstanbul'da dev 'bonzai' operasyonu: 74 kilogram ele geçirildi

İstanbul’da başarılı operasyonlara imza atarak zehir tacirlerine göz açtırmayan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dev bir operasyon daha gerçekleştirdi. İlçede Gültepe ve Telsizler Mahallesi’nde bir şahsın sürekli olarak farklı kişiler kullanıp araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı ihbarı üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.



KAĞITHANE POLİSİ 2 AY TAKİP ETTİ



Yaklaşık 2 ay boyunca çalışma yapan Kağıthane polisi, geçtiğimiz 28 Ocak’ta ihbar edilen şahsın sokak üzerinde bir otomobille dolaştığını gördü. Bunun üzerine aracı durduran polis, içerisindeki 3 şahsın üstlerini aradı. Yapılan aramalarda aracın bagajında vakumlanmış yaklaşık 2 kilogram bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde buldu. Aramaların ardından Harun A, Emir Azat K. ve Recep T. gözaltına alındı.

KOLİLERDE VE BAZADA 72 KİLOGRAM BONZAİ



Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri bunun üzerine yakalanan şahısların evine baskın düzenledi. Evdeki şahsı etkisiz hale getiren polis, içeride yaptığı aramalarda şeffaf poşetler içerisinde kolilenmiş ve bazanın altında yaklaşık 72 kilogram bonzai ele geçirdi. Evdeki Yusuf Ç.’nin gözaltına alındığı aramalar sonrası uyuşturucu maddelere de el konuldu. Baskın anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



ZEHİR TACİRİ ÇETESİ TUTUKLANDI



Çalışmaların ardından gözaltına alınan 4 şahıs emniyete götürüldü. Burada “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan adli işlemleri yapılan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.