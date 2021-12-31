İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi.



Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer'deki 5 adrese operasyon düzenledi.



Sarıyer'de "Uyuşturucu Çoğaltım Merkezi" olarak kullanıldığı belirtilen villa ile diğer adreslerde yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 553 kilo 800 gram metamfetamin, 137 kilogram aseton, 1 hassas terazi, 1 para sayma makinesi, uyuşturucu çoğaltımında kullanılan aparatların yanı sıra suçtan elde edildiği değerlendirilen 352 bin 120 lira, 13 bin 600 dolar, 3 bin 500 avro ele geçirildi.



Söz konusu operasyonla ele geçirilen metamfetaminin, Türkiye genelinde tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu bildirildi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Twitter hesabından İstanbul'un Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerindeki uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.



Soylu, ülke genelinde tek seferde en yüksek miktarda metamfetaminin İstanbul'da ele geçirildiğini bildirdi.



Bakan Soylu paylaşımında, "İstanbul'da bugün Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda 553 kilogram metamfetamin, 137 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti ve narkotik birimlerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.