İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
İstanbul'da yeni bir yasa dışı bahis operasyonu başlatıldı. MASAK ve ödeme kuruluşları tarafından yapılan incelemede, 24 banka hesabının yasa dışı bahis faaliyetleriyle 3 milyar 665 milyon lira işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Soruşturma kapsamında belirlenen şüpheliler, bu sabah gözaltına alındı.
İstanbul'da yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında yeni bir operasyon başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve sanal ödeme hizmeti sunan kurumlar ortak bir çalışma yürüttü.
YASA DIŞI BAHİSE KARIŞAN HESAPLAR İNCELENDİ
Çalışma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetine karışan hesaplar incelendi.
HTS kayıtları, suç kayıtları ile mali durumlarının araştırılması sonucunda; 14 kişilik ve dokuz kişilik iki ayrı grup olarak, iştirak halinde hareket edildiği belirlendi.
3 MİLYAR 665 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ
Şüphelilere ait 24 banka hesabındaki toplam işlem hacminin 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 lira olduğu anlaşıldı.
Yapılan çalışmalarda, bir internet sitesine 807 farklı işlemle toplam 1 milyar 200 milyon lira tutarında para gönderildiği belirlendi.
ADRESLERDE ARAMA YAPILDI
Soruşturma kapsamında bu sabah operasyon düğmesine basıldı.
Tespit edilen şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı.
Polis gözaltı listesindeki 24 şüpheliden 15'ini gözaltına aldı.
