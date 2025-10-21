İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul 'da yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve sanal ödeme hizmeti sunan kurumlar ortak bir çalışma yürüttü.

YASA DIŞI BAHİSE KARIŞAN HESAPLAR İNCELENDİ



Çalışma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetine karışan hesaplar incelendi.

HTS kayıtları, suç kayıtları ile mali durumlarının araştırılması sonucunda; 14 kişilik ve dokuz kişilik iki ayrı grup olarak, iştirak halinde hareket edildiği belirlendi.

3 MİLYAR 665 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Şüphelilere ait 24 banka hesabındaki toplam işlem hacminin 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 lira olduğu anlaşıldı.

Yapılan çalışmalarda, bir internet sitesine 807 farklı işlemle toplam 1 milyar 200 milyon lira tutarında para gönderildiği belirlendi.