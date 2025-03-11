imsakiye

İstanbul’da belediyelere DHKP-C operasyonu: 32 şüpheli gözaltında

Terör örgütü DHKP-C’ye finansman sağladıkları iddiasıyla aralarında Sarıyer ve Şişli belediyelerinin çalışanlarının da bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da belediyelere DHKP-C operasyonu: 32 şüpheli gözaltında
Fotoğraf: Arşiv

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıyer ve Şişli belediyelerinde usulsüz ihalelerle terör örgütü DHKP-C’ye finansman sağlandığı iddiasıyla yeni bir soruşturma başlattı.

Başsavcılık 38 şüpheli hakkında kararı verdi. Şüphelilerden 32’si gözaltına alındı.

KILIÇ MAĞDUR, İNÖNÜ VE SARIGÜL TANIK

Soruşturma kapsamında, eski Maltepe Ali Kılıç mağdur, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

İHALELER ÜZERİNDEN FİNANSMAN SUÇLAMASI

Gözaltına alınanlar arasında Sarıyer ve Şişli belediyelerinin çalışanları olduğu bildirildi.

Şüpheliler, terör örgütüne 2014 ile 2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağlamakla suçlanıyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...