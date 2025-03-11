İstanbul’da belediyelere DHKP-C operasyonu: 32 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıyer ve Şişli belediyelerinde usulsüz ihalelerle terör örgütü DHKP-C’ye finansman sağlandığı iddiasıyla yeni bir soruşturma başlattı.



Başsavcılık 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 32’si gözaltına alındı.



KILIÇ MAĞDUR, İNÖNÜ VE SARIGÜL TANIK



Soruşturma kapsamında, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç mağdur, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.



İHALELER ÜZERİNDEN FİNANSMAN SUÇLAMASI



Gözaltına alınanlar arasında Sarıyer ve Şişli belediyelerinin çalışanları olduğu bildirildi.



Şüpheliler, terör örgütüne 2014 ile 2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağlamakla suçlanıyor.