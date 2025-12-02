İstanbul'da DHKP-C operasyonunda dört gözaltı
02.12.2025 10:24
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da DHKP-C terör örgütü hükümlülerine mali kaynak sağladığı tespit edilen dört şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda dört şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin hesap hareketleri incelendi.
MASAK tarafından yapılan incelemede, tutuklu terör örgütü üyelerine maddi yardım yapıldığı tespit edildi.
Oluşturulan mali kaynakla örgüt üyelerinin bağlılıklarının devam ettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
Şüpheliler sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Dört şüphelinin sorgusu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda devam ediyor.