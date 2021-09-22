İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DHKKP/C'ye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "Direnişler Meclisi" ve Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) içerisinde terör örgütü DHKP/C propagandası yaparak kamuoyu oluşturdukları gerekçesiyle 16 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da 14 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 8'ini yakaladı.



Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Firari 8 zanlının yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

