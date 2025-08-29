İstanbul'da diş kliniğinde tüp patlaması: İki yaralı

İstanbul Ataşehir Yenisahra Mahallesi Sütçü Yolu Caddesi'nde bulunan özel bir diş kliniğinde henüz bilinmeyen bir nedenle tüp patladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Ataşehir Belediyesi'ne bağlı arama ve kurtarma (ATAK) ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Patlama nedeniyle klinikte kısa süreli panik yaşanırken, iki kişinin hafif şekilde yaralandığı, bir kadın çalışanın da korkudan baygınlık geçirdiği öğrenildi.

Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, baygınlık geçiren çalışan sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.