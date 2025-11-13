İstanbul'da doğalgaz patlaması: 1 yaralı

İstanbul Kağıthane'ye bağlı Yahya Kemal Mahallesi'nde akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

Güler Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2'nci katındaki patlamanın ardından yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle dairenin yıkılan duvarı, park halindeki 2 aracın üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sokaktaki elektrik ve doğalgaz kesildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olan patlamada dairede yaşayan 34 yaşındaki S.T. isimli kadın yaralandı. Vücudunda yanıklar olan S.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.