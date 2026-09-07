İstanbul'da doktora bıçaklı saldırı

Olay İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Sanayi bölgesinde görev yapan B.A. isimli doktor, bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan B.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

SALDIRGAN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemede, saldırıyı daha önce Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen S.A.'nın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, S.A.'nın sahil bölgesinde intihara teşebbüs ettiği belirlendi.

Bulunduğu yer tespit edilen şüpheli, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.