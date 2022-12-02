İstanbul'da doktora saldıran hasta yakınına 3 ay ev hapsi

İstanbul'da kalp damar cerrahına bıçakla saldıran hasta yakınına 3 ay ev hapsi cezası verildi.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Kalp Damar Cerrahı Yasin Güctekin, ameliyat ettiği hastanın yakını tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.



Olay 30 Kasım'da yaşandı. Yasin Güctekin, aort damarı yırtılmış ve hayati riski çok yüksek olan bir hastayı 10 saat süren bir ameliyatla kurtardıklarını yazdı.



Doktor, yoğun bakım önünde hastanın ailesine bilgi verdiği sırada, ameliyattan yeni çıkmış hastayı görmek istediğini söyleyen oğlu tarafından saldırıya uğradığını, hasta yakınının kendisine bıçak çektiğini anlattı.

Olay sonrası hastanede beyaz kod verildi.

SALDIRGANA 3 AY EV HAPSİ



Doktorun şikayeti üzerine saldırgan Lokman A. gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Lokman A. tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe, 3 ay süreyle ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Lokman A. Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinde, doktora karşı herhangi bir kasıtlı harekette bulunmadığını, üzerinde kesici bir aletin de olmadığını belirterek, doktoru "Seni öldürürüm" diye tehdit etmediğini savundu.

Sadece babasını görmek istediğini ifade eden zanlı, "Doktor bana cevap vermedi. Hemen eline telefonu aldı. Yanında iki hemşire vardı, onlar da telefonlarını ellerine aldılar. Doktor uzaklaşmaya başlayınca ben tekrar arkasından gittim. EKG cihazına tekme atmadım" dedi.



Lokman A., atılı suçlamayı kabul etmediğini, tutuksuz yargılanmak istediğini dile getirerek, hakimlik aksi bir takdirde karar verecekse hakkında adli kontrol şartı uygulanmasına talep etti.