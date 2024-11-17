İstanbul’da doktora saldırı: Motosikletiyle kaçan saldırgan tutuklandı

Sağlıkta şiddet haberlerine bir yenisi eklendi. Adres bu kez İstanbul. Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde görevli bir doktor, A.S.A. isimli kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, olay yerinden motosikletiyle kaçtı. Harekete geçen ekipler, saldırganı gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan A.S.A. tutuklandı.

İstanbul’da doktora saldırı: Motosikletiyle kaçan saldırgan tutuklandı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Maltepe’de bir hastanede görevli doktora saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım günü Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde beyaz kod butonuna basıldığının belirlenmesi üzerine olay yerine geçti.

Yapılan incelemelerde, şüpheli A.S.A.’nın M.N.M.’ye saldırdıktan sonra hastane çıkışında park halinde duran motosikletle olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

BABASI O HASTANEDE TEDAVİ GÖRMÜŞ

Bir süre önce aynı hastanede tedavi gören babası ölen şüphelinin bu nedenle olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Saldırıya uğrayan doktorun ise şüphelinin babasının tedavi sürecinde yer almadığı öğrenildi.

Çeşitli suçlardan kaydı alan şüpheli A.S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öne Çıkan Video

Üsküdar'da korku dolu anlar: Vapurla balıkçı teknesi çarpıştı!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...