İstanbul’da doktora saldırı: Motosikletiyle kaçan saldırgan tutuklandı

Maltepe’de bir hastanede görevli doktora saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım günü Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde beyaz kod butonuna basıldığının belirlenmesi üzerine olay yerine geçti.



Yapılan incelemelerde, şüpheli A.S.A.’nın doktor M.N.M.’ye saldırdıktan sonra hastane çıkışında park halinde duran motosikletle olay yerinden kaçtığı tespit edildi.



BABASI O HASTANEDE TEDAVİ GÖRMÜŞ



Bir süre önce aynı hastanede tedavi gören babası ölen şüphelinin bu nedenle olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Saldırıya uğrayan doktorun ise şüphelinin babasının tedavi sürecinde yer almadığı öğrenildi.



Çeşitli suçlardan kaydı alan şüpheli A.S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.