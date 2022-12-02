İstanbul'da doktora şiddet: Hastanın hayatını kurtardı, bıçaklı saldırıya uğradı

İstanbul'da bir kalp damar cerrahı, hasta yakını tarafından saldırıya uğradı.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Kalp Damar Cerrahı Yasin Güctekin, ameliyat ettiği hastanın yakını tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.



Olay 30 Kasım'da yaşandı. Yasin Güctekin, aort damarı yırtılmış ve hayati riski çok yüksek olan bir hastayı 10 saat süren bir ameliyatla kurtardıklarını yazdı.



Doktor, yoğun bakım önünde hastanın ailesine bilgi verdiği sırada, ameliyattan yeni çıkmış hastayı görmek istediğini söyleyen oğlu tarafından saldırıya uğradığını, hasta yakınının kendisine bıçak çektiğini anlattı.



Olay sonrası hastanede beyaz kod verildi.