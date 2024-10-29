İstanbul'da doktorlara saldırı

Bazen hasta yakınları, bazen de hastanın kendisi sebep oluyor. Sağlık çalışanların yönelik şiddet sürüyor. Son örnekler İstanbul'dan.



Şişli'deki saldırgan, kayınpederinin tedavi gördüğü hastaneye geldi. Ameliyat için verilen tarihin ertelendiğini öğrendi, duruma öfkelendi ve doktora saldırdı. Bankonun üzerinden atlayan saldırgan, doktoru bir süre kovaladı. O anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Saldırgan tutuklandı.

