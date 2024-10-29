İstanbul'da doktorlara saldırı
Artan cezalara rağmen sağlıkçılara yönelik şiddet azalmıyor. Bu sefer örnekler İstanbul'dan. Şişli'de ve Göztepe hasta yakınları doktorlara saldırdı.
Bazen hasta yakınları, bazen de hastanın kendisi sebep oluyor. Sağlık çalışanların yönelik şiddet sürüyor. Son örnekler İstanbul'dan.
Şişli'deki saldırgan, kayınpederinin tedavi gördüğü hastaneye geldi. Ameliyat için verilen tarihin ertelendiğini öğrendi, duruma öfkelendi ve doktora saldırdı. Bankonun üzerinden atlayan saldırgan, doktoru bir süre kovaladı. O anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Saldırgan tutuklandı.
Bir başka şiddet olayı da Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yaşandı. Hasta yakını ile asistan doktor arasında tartışma çıktı. Doktorun odasında çıkan tartışma sırasında iddiaya göre hasta yakını kapıyı kilitleyerek anahtarı cebine koydu. Doktor anahtarı almaya çalıştığı sırada saldırgan makasla doktora saldırdı. Saldırgan, gözaltına alındı.
Uzmanlar sağlıkta şiddetin önlenebilmesi için, toplumun erken yaşta bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.
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