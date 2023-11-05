İstanbul'da doktorları bile şaşıran vaka! Kalbi 12 santim sağa kaydı

İstanbul’da yaşayan 21 yaşındaki Burak Aktaş, Temmuz ayında işe girmek üzere sağlık raporu almak için hastaneye gitti.

Herşey yolundaydı ve raporunu alarak iş başı yaptı. Bir ay geçmeden nefes darlığı, halsizlik, öksürük gibi şikayetlerle başka bir hastaneye gittiğinde ise ilk şoku yaşadı.

Sol göğüs boşluğunda portakal büyüklüğünde bir kitle tespit edilmişti. Yapılan biyopside tümörün akciğer kaynaklı olmadığı, henüz cenin aşamasında eşey hücrelerinin farklılaşmasıyla gelişen “immatür teratom" teşhisi kondu. Kitleyi küçültmek için kemoterapi uygulansa da tam tersine tümör 2 ay içinde neredeyse 10 katına çıktı ve büyük bir karpuz boyutuna ulaştı.