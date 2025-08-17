İstanbul'da dolandırıcılara eş zamanlı operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformlarında kendilerini Cumhurbaşkanlığı koruma polisi olarak tanıtıp, devletin yüksek makam ve kurumlarında tanıdıkları olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapılması ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan koordineli çalışmalar sonucunda 15 Ağustos'ta Esenyurt, Başakşehir, Tuzla ve Sancaktepe'deki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, baba oğulun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 579 fişek, 191 kuru sıkı fişeği, 5 şarjör, iki sahte polis kimliği, iki Cumhurbaşkanlığı forsu rozeti, iki Cumhurbaşkanlığı Sanayi Başkanlığı araç kartı, iki polis rozeti, özel hareket montu, iki yakın koruma rozeti, 4 telsiz, 8 cep telefonu ele geçirildi.



Şüphelilerden B.S'nin (52) çeşitli suçlardan bir kaydı olduğu, oğlu M.E.S'nin (22) ise 4 kaydı olduğu belirlendi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

